«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ладе»

Источник: ХК «Лада»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На седьмой минуте первого периода Иван Романов с передачи Андрея Алтыбармакяна открыл счёт в игре.

На 14-й минуте второго периода Остап Сафин с передач Сергея Шумакова и Николая Демидова удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты Понтус Оберг с передачи Райли Барбера размочил счёт в матче.

Для казахстанского клуба это поражение стало третьим подряд.