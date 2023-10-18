«Барыс» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ладе»
В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала астанинский «Барыс».
Лада
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В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала астанинский «Барыс».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На седьмой минуте первого периода Иван Романов с передачи Андрея Алтыбармакяна открыл счёт в игре.
На 14-й минуте второго периода Остап Сафин с передач Сергея Шумакова и Николая Демидова удвоил преимущество хозяев. Спустя четыре минуты Понтус Оберг с передачи Райли Барбера размочил счёт в матче.
Для казахстанского клуба это поражение стало третьим подряд.
В следующей игре «Лада» сыграет дома с «Авангардом». «Барыс» отправится в гости к «Сочи». Обе встречи состоятся 20 октября.