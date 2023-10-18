«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»

На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.