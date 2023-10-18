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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нефтехимик» отыгрался с 0:3 и на последней минуте матча вырвал победу у «Адмирала»

В Нижнекамске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Нефтехимик» принимал «Адмирал».

Нефтехимик
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Источник: https://vk.com/h.c.neftekhimik

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На 18-й минуте первого периода Дмитрий Бучельников с передачи Колби Уильямса открыл счёт в игре.

На 12-й минуте второго периода Даниил Гутик с передач Прохора Корбита и Дмитрия Бучельникова удвоил преимущество гостей. На 18-й минуте периода Юрий Паутов с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва сделал счёт 3:0.

На четвёртой минуте третьего периода Булат Шафигуллин с передач Энтони Камара и Никиты Хлыстова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Никита Сетдиков с передач Артёма Серикова и Евгения Митякина сократил отставание до минимума, а спустя 34 секунды Дмитрий Соколов с передач Дмитрия Жукенова и Владимира Брюквина сделал счёт равным. За 25 секунд до конца третьего периода Дмитрий Соколов принёс хозяевам победу.

В следующем матче «Нефтехимик» примет дома СКА 21 октября. «Адмирал» сыграет дома со «Спартаком» 22 октября.

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Нефтехимик
4:3
0:1, 0:2, 4:0
Адмирал
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