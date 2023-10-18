«Витязь» прервал четырехматчевую серию поражений, уверенно победив дома «Авангард»

На шестой минуте первого периода Денис Венгрыжановский с передач Игоря Гераськина и Богдана Киселевича открыл счёт в матче. Спустя девять минут Валентин Пьянов с передач Владимира Ткачёва и Райана Спунера удвоил преимущество гостей.

На пятой минуте второго периода Джереми Рой с передач Егора Воронкова и Владислава Кары размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Джереми Рой с передачи Скотта Уилсона оформил дубль и сравнял счёт. Менее чем через две минуты Дерек Барак с передач Скотта Уилсона и Джереми Роя вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Скотт Уилсон с передачи Егора Воронкова сделал счёт 4:2.