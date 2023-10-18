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22:22 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

В среду московская команда в гостях обыграла «Сочи».

Спартак
СочиКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Спартак" Москва

ТАСС, 18 октября. Московский «Спартак» со счетом 3:1 победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 5 191 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Артур Тянулин (4).

«Спартак» одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.

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Сочи
1:3
1:1, 0:1, 0:1
Спартак
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