«Спартак» побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ
В среду московская команда в гостях обыграла «Сочи».
В среду московская команда в гостях обыграла «Сочи».
ТАСС, 18 октября. Московский «Спартак» со счетом 3:1 победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Сочи в присутствии 5 191 зрителя.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Михал Чайковски (12-я минута), Герман Рубцов (31) и Андрей Локтионов (60). У проигравших отличился Артур Тянулин (4).
«Спартак» одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.