«Спартак» побил клубный рекорд по количеству побед подряд в КХЛ

«Спартак» одержал седьмую победу подряд и побил клубный рекорд по этому показателю за время выступления в КХЛ. Ранее москвичам удавалось одержать шесть побед подряд в ноябре 2017 года, в октябре 2019-го и в декабре 2022-го. Лучший бомбардир регулярного чемпионата нападающий «Спартака» Николай Голдобин отметился голевой передачей. Форвард набирает баллы за результативность в семи играх подряд.