Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О’Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре.

На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.