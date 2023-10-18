Текущие события
Хоккей. НХЛ
19.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
19.10
Детройт
Питтсбург
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Спартак
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Северсталь
Б
32
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
43
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Сибирь
Б
45
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Авангард
52
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Барыс
21
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Сочи
Спартак
13
19:30
Динамо М
Северсталь
Б
32
19:00
Нефтехимик
Адмирал
43
19:00
Торпедо
Сибирь
Б
45
19:00
Витязь
Авангард
52
18:00
Лада
Барыс
21
17.10
Трактор
Амур
23
17.10
Автомобилист
Металлург Мг
04
Хоккей. КХЛ. Все результаты
22:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2 и победило «Северсталь» по буллитам

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Северсталь».

Динамо М
СеверстальКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК "Динамо" Москва

Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 3:2.

На девятой минуте первого периода Никита Коростелёв с передач Руслана Абросимова и Владимира Грудинина открыл счёт в матче. Через 50 секунд Тимур Муханов с передачи Кирилла Пилипенко упрочил преимущество гостей.

В середине второй двадцатиминутки Дмитрий Рашевский с передач Эрика О’Делла и Павла Кудрявцева размочил счёт в игре.

На 12-й минуте третьего периода Максим Джиошвили с передач Дмитрия Рашевского и Даниила Пыленкова сделал счёт 2:2.

В буллитной серии лучше оказались бело-голубые. Победный бросок на счету Седрика Пакетта.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет дома с «Ладой» 23 октября. «Северсталь» примет дома «Салават Юлаев» 20 октября.

Читайте также
Динамо М
3:2Б
0:2, 1:0, 1:0, 0:0
Северсталь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россию отстранили по политическим причинам. И это даже хорошо!
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь