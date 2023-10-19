«Когда его вскрыли — печени не было». Трагедия хоккейного чемпиона Блинова

На первый взгляд — невероятная для молодого хоккеиста история. Головокружительная карьера с 17 лет — от игрока скромного омского «Динамо» до лидера сборной СССР и победы на Олимпийских играх 1968 года в Гренобле. И тут же внезапная смерть на предсезонных сборах «Спартака» после возвращения из отпуска…

Большой хоккей благодаря Боброву

Виктору Блинову в жизни везло не раз и не два. Начинавший хоккейную карьеру в далеком Омске, он вытащил счастливый билет, когда попал к тренеру Владимиру Кукушкину. Дело в том, что тот еще с войны дружил с самим Всеволодом Бобровым, который приезжал в Омск в эвакуацию. И уже в мирное время при встрече Кукушкин посоветовал посмотреть на перспективного парня для столичного «Спартака», где и трудился Бобров.

Тому хватило пары тренировок, чтобы увидеть огромный потенциал в молодом защитнике и забрать его с собой в Москву. Блинов не выделялся высоким ростом (достиг всего 176 см), зато обладал крепко сложенным телосложением и могучим по силе броском. Он-то и стал его визитной карточкой — бросков Блинова боялись все вратари Советского Союза. А больше всего страдали, как ни странно, спартаковские, поскольку ежедневно на тренировках им приходилось их отражать десятками.

«Самое неприятное, что я испытывал в хоккее, это тренировки “Спартака”, на которых Блинов отрабатывал свой бросок. Я выл от боли — шайба, пущенная им, прошибала щитки», — рассказывал голкипер «Спартака» Виктор Зингер.

Его броска боялись все вратари

Звездным часом Блинова стал 1968 год, когда защитник вместе со сборной СССР стал обладателем сразу трех престижных титулов — чемпиона Европы, чемпиона мира и чемпиона Олимпийских игр. Всего в Гренобле хоккеист в семи матчах забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи — и это будучи защитником!

«Блинов — одна из самых ярких звёзд советского хоккея. Вспоминается наш матч со Швецией на Олимпийских играх в Гренобле. Мы выиграли 3:2, а Блинов забил две сам, сделал передачу и стал одним из лучших защитников турнира, что в полной мере характеризует его спортивный потенциал. Он ведь на тот период времени обладал самым мощным броском в стране. Он забрасывал очень много шайб. Подчас решающих», — вспоминал легендарный нападающий красно-белых Вячеслав Старшинов.

Роковой загул 1968-го

К сожалению, у Блинова с ранних лет наблюдалась зависимость к алкоголю. Об этом знали и его партнеры, и тренеры. Но до поры до времени к нему не применяли серьезных санкций, поскольку на хоккейной площадке Виктор был лучшим и не давал поводов в себе усомниться. Вот что рассказывал знаменитый тренер Леонид Киселев, близко знавший Блинова.

«У него была невосприимчивость организма к алкоголю. Если обычному человеку достаточно выпить, допустим, сто граммов для того, чтобы почувствовать признаки опьянения, то Блинову для этого же требовалось чуть ли не пол-литра. За столом ему хотелось быть таким же, как и все, поэтому спиртное принималось им в слоновьих дозах. Пристрастился Блинов к алкоголю с детства. Отец его работал сапожником возле стадиона “Динамо”. Ежедневно первую же заработанную утреннюю “трешку” он вручал сыну, посылая того за бутылкой. Отсюда все и пошло», — рассказывал знаменитый тренер Леонид Киселев, знавший Блинова лично.

В жизни Блинова было два инцидента, когда он был на волосок от смерти. Первая ситуация — еще в подростковом возрасте, когда будущий чемпион полез на шкаф за спрятанными сигаретами, но не удержался на стуле и упал головой на штырь швейной машинки. Врачам пришлось делать трепанацию черепа, из-за чего макушка головы оставалась мягкой, как у младенца. На лед Виктор всегда был вынужден выходить в шлеме, даже на тренировках.

Второй случай приключился уже в «Спартаке», когда спортсмен спешил на базу клуба в Серебряном бору и в темное время суток угодил под машину. Снова больница, снова тяжелые повреждения. Но спустя несколько дней он сбежал оттуда, чтобы не пропускать тренировок.

Про пристрастие к спиртному знал и легендарный Анатолий Тарасов, который, несмотря на проблемы, взял его на Олимпиаду. Он просил проявить «силу воли» во время турнира и не притрагиваться к бутылке. Ну, а уже после победы в финале Блинов ушел в настоящий загул — особенно когда наступило время отпуска. Хоккеист сразу рванул в родной Омск и до потери сознания пил с друзьями. В какой-то момент у него прихватило сердце. Родные и знакомые с трудом уговорили Виктора отлежаться и сделать паузу, но к врачам он так и не обратился. Как выяснилось позже — зря, потому что это был инфаркт.

«Виктор дернулся и тут же затих. Навсегда…»

Тем же летом Блинов вернулся в Москву на начавшиеся сборы «Спартака» для подготовки к сезону. Пошли двухразовые занятия, серьезные нагрузки. Каким-то образом Блинов сумел избежать обязательного медобследования, которое гарантировано обнаружило бы проблемы с сердцем — а это отстранение от тренировок. И на одной из них, 9 июля, случилась трагедия. Играя в баскетбол, он на ровном месте упал и потерял сознание. Вот как вспоминал тот роковой момент его партнер Александр Мартынюк:

«Мы атаковали кольцо соперников. С мячом был Виктор. И тут он в совершенно безобидной ситуации отдает мяч не партнеру, а сопернику. “…Твою мать”, — выругался вполголоса Юрий Борисов, “открывавшийся” слева… Побежали обратно, к своему кольцу, и тут Блинов прямо около круга, из которого бросают штрафные броски, упал. Упал и не поднялся. Мы с Валерой Кузьминым стали слушать сердце, искать пульс. Сердце не билось, пульса тоже не было. Открыли все окна в зале, кто-то вызвал “Скорую”. Минут через пятнадцать приехала бригада. Сделали укол в область сердца. Виктор дернулся и тут же снова затих. Навсегда…».

Так страна потеряла одного из ведущих защитников сборной СССР. А его партнер Николай Карпов был в настоящем шоке: