ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. «Локомотив» с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с подмосковным «Витязем».
В других матчах дня челябинский «Трактор» со счетом 2:1 дома обыграл магнитогорский «Металлург», китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на выезде в серии буллитов победил минское «Динамо» (4:3), хабаровский «Амур» в гостях оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (3:1). Нападающий «Амура» Александр Хохлачев отметился результативной передачей. 17 октября он забросил в ворота «Трактора» и отметился результативным действием в первом матче после инцидента на дороге, когда форвард запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска.