ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Континентальной хоккейной лиги

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. «Локомотив» с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с подмосковным «Витязем».