Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Калгари
22
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
Нэшвилл
02
Хоккей. НХЛ
1-й период
Тампа-Бэй
Ванкувер
10
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
Эдмонтон
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Флорида
Торонто
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Вегас
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Аризона
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Даллас
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Каролина
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
Чикаго
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Бостон
Хоккей. КХЛ
19.10
ЦСКА
Локомотив
30
Хоккей. КХЛ
19.10
Динамо Мн
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19.10
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
19.10
Автомобилист
Амур
13
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19.10
ЦСКА
Локомотив
30
19.10
Динамо Мн
Куньлунь РС
Б
34
19.10
Трактор
Металлург Мг
21
19.10
Автомобилист
Амур
13
18.10
Сочи
Спартак
13
18.10
Динамо М
Северсталь
Б
32
18.10
Нефтехимик
Адмирал
43
18.10
Торпедо
Сибирь
Б
45
Хоккей. КХЛ. Все результаты
00:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:0 обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 7 457 зрителей.

ЦСКА
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

Заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев (1-я, 59-я минуты) и Никита Нестеров (55). Защитник хозяев Нестеров также отметился результативной передачей, он набрал 200-е и 201-е очки в КХЛ. ЦСКА одержал третью победу подряд.

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды теперь 23 очка в 20 встречах. «Локомотив» с 29 очками в 20 матчах идет вторым на Западе. В следующем матче ЦСКА 22 октября на выезде сыграет с казанским «Ак Барсом», «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с подмосковным «Витязем».

В других матчах дня челябинский «Трактор» со счетом 2:1 дома обыграл магнитогорский «Металлург», китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на выезде в серии буллитов победил минское «Динамо» (4:3), хабаровский «Амур» в гостях оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (3:1). Нападающий «Амура» Александр Хохлачев отметился результативной передачей. 17 октября он забросил в ворота «Трактора» и отметился результативным действием в первом матче после инцидента на дороге, когда форвард запрыгнул на автомобиль жителя Хабаровска.

ЦСКА
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Локомотив
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Воевода рассказал, как украинский спортсмен отреагировал на его выход с флагом России
Выступавший за сборную России спортсмен вернулся в Канаду
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь