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01:01 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню» в домашнем матче КХЛ

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского Динамо потерпели домашнее поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
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Первым соперником «зубров» в мини-серии из двух матчей на родном льду стал китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» — один из худших коллективов КХЛ нынешнего сезона. В текущем регулярном чемпионате команды дважды встречались в Мытищах, дебютный поединок остался за «драконами» (4:3), во втором сильнее были уже подопечные Дмитрия Квартальнова (4:0). Третий матч между соперниками выдался наиболее зрелищным.

Стартовая треть закончилась с минимальным перевесом хозяев (1:0), голом за нашу команду отметился Янни Калдис. В конце отрезка динамовцы в течение пары секунд схватили сразу два удаления и остались втроем, большинство в формате «5 на 3» гости реализовали уже на старте второго периода. Тем не менее, «зубры» быстро вернули себе лидерство усилиями Ника Меркли, а вскоре Даниил Сотишвили увеличил отрыв «Динамо» — 3:1.

Заключительная 20-минутка сложилась для минчан неудачно, увеличить преимущество не получилось, равно как и удержать отрыв: хоккеисты «Куньлуня» отправили в ворота Алексея Колосова две шайбы и встреча перешла в овертайм. Там победитель выявлен не был, а в серии буллитов, которая растянулась на 16 бросков, «зубры» все-таки уступили (3:4), позволив игрокам «Ред Стар» прервать серию из десяти поражений.

Благодаря набранному пункту «Динамо» сравнялось по очкам с череповецкой «Северсталью» — теперь у обеих команд по 19 баллов после 18 игр и дележ 8−9 позиции в Западной конференции. Второй и заключительный поединок в рамках домашней мини-серии подопечные Квартальнова проведут в воскресенье против уфимского «Салавата Юлаева». Поединок на «Минск-Арене» стартует в 17.10.

Динамо Мн
3:4Б
1:0, 2:1, 0:2, 0:0
Куньлунь РС
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