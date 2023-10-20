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01:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Квартальнов: «Динамо» сегодня было не такое… Игра может не идти, но работать-то надо

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Куньлуня» (3:4 Б). Напомним, «зубры» упустили преимущество с 1:3.

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо» Минск

"Третий период обычно нам удавался. Сегодня мы его проиграли вчистую. Думали, что так и закончится. А надо было продолжать работать. Третий период всё решил. Буллиты были не в нашу пользу, к сожалению.

Почему в третьем периоде было так мало энергии? Сегодня команда была не такая… Но зарплату же все получают. Игра может не идти, бывает, что забить тяжело, но работать-то надо. Хоккей — это играть в один в один. Это борьба характеров. Клоп может обыграть большого парня, если это здесь есть (показывает на сердце). Вот сегодня этого не хватило. Если посмотрите, то много борьбы проигрывали. В этом всё кроится.

В третьем периоде не выходила третья атакующая тройка? Атакующая? Вы так сказали? Вы мне покажите атакующую. Они, атакующие ребята, номинальные по многим вещам.

По сравнению с предыдущими матчами вы поменяли сочетания звеньев? Мы хотели распределить некоторые действия, чтобы некоторые игроки помогли другим. Возможно, где-то мы не угадали. Но опять-таки. Если в созидании не получается, то мы должны это компенсировать игрой в обороне. Не думаю, что мы играли против команды, которые рвала нас на части. Просто она была более собранной, в стыках наглее. Но мы-то играли дома! И в нашем положении мы не можем обыграть кого-то на одном коньке. Надо компенсировать работой. И тогда нам воздастся в буллитах и других моментах.

Как уже сказал, игра один в один определяет. Можно всё, что угодно говорить. Есть пример. Гвардиола, великий футбольный тренер, который возглавляет одну из самых богатых команд, говорил, как заставить таких игроков работать. Он говорил примерно так: мы должны бегать, как самая простая рабочая команда, потому что бег заменяет [сглаживает] все ошибки. Смысл в том, что надо работать. Не умеешь выигрывать борьбу, надо двигаться, перекрывать, совершать другие действия. В этом мы сегодня уступили. Конечно, к нам вопрос. Но когда выходишь на игру, то у тебя на спине номер, фамилия. Затем просто так номер отбывать? Это повод каждому задуматься", — цитирует Квартального пресс-служба минчан.

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым», а «Куньлунь» примет на домашнем льду астанинский «Барыс». Обе встречи состоятся 22 октября.

Динамо Мн
3:4Б
1:0, 2:1, 0:2, 0:0
Куньлунь РС
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