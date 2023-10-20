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09:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд на домашнем льду

Команда из Екатеринбурга уступила хабаровскому «Амуру».

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Очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошел в КРТ «Уралец» в Екатеринбурге 19 октября. На своем льду «Автомобилист» уступил «Амуру» из Хабаровска со счетом 1:3.

Сейчас «Автомобилист» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции с 26 очками.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 22 октября — он сыграет с «Сибирью» из Новосибирска.

Напомним, в начале этой недели «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче с разгромным счетом 0:4.

Во время загрузки произошла ошибка.
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