«Автомобилист» потерпел второе поражение подряд на домашнем льду

Очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошел в КРТ «Уралец» в Екатеринбурге 19 октября. На своем льду «Автомобилист» уступил «Амуру» из Хабаровска со счетом 1:3.

Сейчас «Автомобилист» занимает третью строчку в таблице Восточной конференции с 26 очками.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет в Екатеринбурге 22 октября — он сыграет с «Сибирью» из Новосибирска.

Напомним, в начале этой недели «Автомобилист» уступил магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче с разгромным счетом 0:4.