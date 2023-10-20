«Лада» обыграла «Авангард», забив пять шайб

На 24-й минуте Иван Романов сравнял счет. На 36-й минуте Георгий Солянников вывел «Ладу» вперед. Через 83 секунды Иван Романов оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума.