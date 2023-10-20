Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Калгари
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
20.10
Сочи
Барыс
35
Хоккей. КХЛ
20.10
Ак Барс
Сибирь
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
20.10
Северсталь
Салават Юлаев
34
Хоккей. КХЛ
20.10
Лада
Авангард
53
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
20.10
Сочи
Барыс
35
20.10
Ак Барс
Сибирь
ОТ
23
20.10
Северсталь
Салават Юлаев
34
20.10
Лада
Авангард
53
19.10
ЦСКА
Локомотив
30
19.10
Динамо Мн
Куньлунь РС
Б
34
19.10
Трактор
Металлург Мг
21
19.10
Автомобилист
Амур
13
Хоккей. КХЛ. Все результаты
20 октября, источник: Sport24

«Лада» обыграла «Авангард», забив пять шайб

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч КХЛ сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард».

Лада
АвангардКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Sport24

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).

На первой минуте Рид Буше вывел омский клуб вперед.

На 24-й минуте Иван Романов сравнял счет. На 36-й минуте Георгий Солянников вывел «Ладу» вперед. Через 83 секунды Иван Романов оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума.

На 53-й минуте Евгений Грошев забил четвертый гол. На 60-й минуте последнюю шайбу оформил Андрей Алтыбармакян.

Лада
5:3
0:1, 3:1, 2:1
Авангард
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Алиша снялась в откровенной фотосессии в образе распущенной школьницы
Ислам Махачев: «Видя всю эту ситуацию в мире, понимаешь, что человеческая жизнь ничего не стоит»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь