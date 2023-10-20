«Лада» обыграла «Авангард», забив пять шайб
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч КХЛ сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард».
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АвангардКХЛ: таблица и календарь
В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч КХЛ сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард».
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).
На первой минуте Рид Буше вывел омский клуб вперед.
На 24-й минуте Иван Романов сравнял счет. На 36-й минуте Георгий Солянников вывел «Ладу» вперед. Через 83 секунды Иван Романов оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума.
На 53-й минуте Евгений Грошев забил четвертый гол. На 60-й минуте последнюю шайбу оформил Андрей Алтыбармакян.