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20 октября, источник: Чемпионат.com

«Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Ак Барс» в овертайме

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сибирь».

Ак Барс
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Источник: ХК "Сибирь"

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте Вадим Шипачёв, реализовав численное большинство с передачи Александра Радулова, вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль. Второе очко получил Александр Радулов. На 28-й минуте Никита Шашков после передачи Егора Аланова отыграл один гол. На 46-й минуте Владимир Бутузов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Николай Прохоркин. Победу своей команде в овертайме принёс Тейлор Бек.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Ак Барс» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 22 октября.

Ак Барс
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Сибирь
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