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20 октября, источник: Vesti.kz

«Барыс» обыграл «Сочи» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Астанинский «Барыс» одержал победу над «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Сочи
БарысКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась победой казахстанского клуба со счетом 5:3.

У победителей забивали Кирилл Савицкий (14-я минута), Райли Барбер (19-я), Понтус Оберг (37-я, 59-я) и Батырлан Муратов (47-я).

У проигравших шайбы забросили Сергей С. Попов (35-я), Джесси Грэм (39-я) и Матвей Мичков (60-я).

Благодаря этому успеху хоккеисты Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в матчах с тольяттинской «Ладой» (1:2), магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ) и ярославским «Локомотивом» (0:6).

После этого противостояния команды остались на своих местах в таблице — «Сочи» (23 очка) на шестом в Западной конференции, а «Барыс» (18 очков) на 11-м в Восточной конференции.

Следующую игру астанчане проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 22 октября.

Сочи
3:5
0:2, 2:1, 1:2
Барыс
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