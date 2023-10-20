«Барыс» обыграл «Сочи» и прервал серию из трех поражений в КХЛ
Астанинский «Барыс» одержал победу над «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Астанинский «Барыс» одержал победу над «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась победой казахстанского клуба со счетом 5:3.
У победителей забивали Кирилл Савицкий (14-я минута), Райли Барбер (19-я), Понтус Оберг (37-я, 59-я) и Батырлан Муратов (47-я).
У проигравших шайбы забросили Сергей С. Попов (35-я), Джесси Грэм (39-я) и Матвей Мичков (60-я).
Благодаря этому успеху хоккеисты Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в матчах с тольяттинской «Ладой» (1:2), магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ) и ярославским «Локомотивом» (0:6).
После этого противостояния команды остались на своих местах в таблице — «Сочи» (23 очка) на шестом в Западной конференции, а «Барыс» (18 очков) на 11-м в Восточной конференции.
Следующую игру астанчане проведут на выезде с пекинским «Куньлунем» 22 октября.