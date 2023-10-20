«Барыс» обыграл «Сочи» и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Благодаря этому успеху хоккеисты Галыма Мамбеталиева прервали серию из трех поражений в матчах с тольяттинской «Ладой» (1:2), магнитогорским «Металлургом» (3:4 ОТ) и ярославским «Локомотивом» (0:6).

После этого противостояния команды остались на своих местах в таблице — «Сочи» (23 очка) на шестом в Западной конференции, а «Барыс» (18 очков) на 11-м в Восточной конференции.