У «Авангарда» снова спад, «Салават» выдал серию побед. Итоги дня КХЛ

Источник: PHOTO.KHL.RU

20 октября в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось шесть матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем о наиболее интересных моментах завершившихся встреч.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 8, 20.10.2023, 18:00 Лада 5 Авангард 3

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1). Второе подряд поражение омичей, у которых снова наметился спад.

На первой минуте Рид Буше, реализовав численное большинство, вывел омичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Райан Спунер и Владимир Ткачёв. На 24-й минуте Иван Романов сравнял счёт. На 36-й минуте Георгий Солянников с передачи Андрея Алтыбармакяна в большинстве вывел «Ладу» вперёд. Спустя 83 секунды Иван Романов после паса Михаила Фисенко оформил дубль, забросив в меньшинстве. За 24 секунды до завершения второго периода Иван Николишин сократил отставание до минимума. На 52-й минуте Евгений Грошев забил четвёртый гол. Далее в формате «шесть на пять» отличился Пьянов, а Алтыбармакян поразил уже пустые ворота.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 23 октября в Москве сыграет с «Динамо». «Металлург» 22 октября примет «Авангард».

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 8, 20.10.2023, 19:00 Северсталь 3 Салават Юлаев 4

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). Это пятая подряд победа «Салавата Юлаева».

Первый период прошёл без голов. Александр Хмелевски вывел уфимскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Иван Дроздов и Вячеслав Лещенко. На 28-й минуте Никита Коростелёв, реализовав численное большинство после паса Владимира Грудинина, сравнял счёт. Через 35 секунд Дмитрий Моисеев вывел «Северсталь» вперёд. На 33-й минуте Александр Хмелевски оформил дубль. На 48-й минуте Александр Шаров сделал счёт 3:2. На 52-й минуте Кирилл Пилипенко вновь восстановил равенство. На последней минуте Никита Зоркин забил решающий гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават» 22 октября в Минске сыграет с «Динамо». «Северсталь» 25 октября примет «Ладу».

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 8, 20.10.2023, 19:00 Ак Барс 2 Сибирь 3 ОТ

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

На 15-й минуте Вадим Шипачёв, реализовав численное большинство с передачи Александра Радулова, вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль. Второе очко получил Александр Радулов. На 28-й минуте Никита Шашков после передачи Егора Аланова отыграл один гол. На 46-й минуте Владимир Бутузов сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Тейлор Бек и Николай Прохоркин. Победу своей команде в овертайме принёс Тейлор Бек.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Ак Барс» примет ЦСКА. Оба матча состоятся 22 октября.

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Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 8, 20.10.2023, 19:30 Сочи 3 Барыс 5

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3 (2:0, 1:2, 2:1).

На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперёд. На 19-й минуте Райли Барбер с передачи Джозефа Лабейта удвоил преимущество гостей. На 35-й минуте Сергей Попов после паса Джесси Грэма отыграл один гол. На 37-й минуте Понтус Оберг забил третий гол, но Джесси Грэм под занавес периода сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил четвёртую шайбу. На 59-й минуте Понтус Оберг оформил дубль. За две секунды до конца встречи Матвей Мичков поставил точку в матче.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 октября в Мытищах сыграет с «Куньлунем». «Сочи» 27 октября примет СКА.