«Торпедо» прервало пятиматчевую серию поражений дома в КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» прервало пятиматчевую серию домашних поражений в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв на своем льду хабаровский «Амур».

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Алексей Кручинин (20-я и 41-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Летунов (2) и Кирилл Воронин (38). У гостей отличились Кирилл Слепец (7) и Владислав Барулин (18).

«Торпедо» одержало первую победу дома с 28 сентября, когда автозаводцы переиграли на своем льду казанский «Ак Барс». С тех пор команда проиграла при своих болельщиках пять матчей кряду.