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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» прервало пятиматчевую серию поражений дома в КХЛ

«Торпедо» обыграло «Амур» и прервало пятиматчевую серию поражений дома в КХЛ.

Торпедо
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Источник: ХК "Торпедо" Нижний Новгород

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» прервало пятиматчевую серию домашних поражений в регулярном чемпионате КХЛ, переиграв на своем льду хабаровский «Амур».

Встреча, прошедшая в субботу в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. У победителей дубль оформил Алексей Кручинин (20-я и 41-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Летунов (2) и Кирилл Воронин (38). У гостей отличились Кирилл Слепец (7) и Владислав Барулин (18).

«Торпедо» одержало первую победу дома с 28 сентября, когда автозаводцы переиграли на своем льду казанский «Ак Барс». С тех пор команда проиграла при своих болельщиках пять матчей кряду.

Торпедовцы набрали 28 очков в 21 матче и идут на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, «Амур» (21 очко, 20 матчей) занимает восьмую строчку на Востоке.

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Торпедо
4:2
2:2, 1:0, 1:0
Амур
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