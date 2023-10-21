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16:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

«Витязь» обыграл «Локомотив» в 1000-м матче арбитра Оленина в КХЛ.

Витязь
ЛокомотивКХЛ: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» на своем льду обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал 1000-м в карьере для главного арбитра Константина Оленина.

Встреча, прошедшая в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Скотт Уилсон (27-я минута) и Иван Ежов (35), у «Локомотива» шайбу забросил Максим Шалунов (56).

«Витязь» одержал вторую победу подряд и набрал 14 очков, но все еще находится на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив», идущий вторым (29 очков) на Западе, потерпел третье поражение подряд.

Арбитру Оленину 43 года, он работает главным судьей на играх в КХЛ с самого первого в истории сезона лиги — 2008/2009.

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Витязь
2:1
0:0, 2:0, 0:1
Локомотив
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