«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» на своем льду обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал 1000-м в карьере для главного арбитра Константина Оленина.

Встреча, прошедшая в субботу в Балашихе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев. У победителей отличились Скотт Уилсон (27-я минута) и Иван Ежов (35), у «Локомотива» шайбу забросил Максим Шалунов (56).

«Витязь» одержал вторую победу подряд и набрал 14 очков, но все еще находится на последнем, 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив», идущий вторым (29 очков) на Западе, потерпел третье поражение подряд.