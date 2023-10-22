«Спартак» обновил рекордную победную серию в КХЛ

Встреча во Владивостоке закончилась победой гостей со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). У победителей, которые дважды отыгрывались по ходу матча, шайбы забросили Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). Авторами голов хозяев стали Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38).

«Спартак» обновил рекордную победную серию в истории клуба в КХЛ, которая составляет уже восемь матчей. Московский клуб с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, потерпевший шестое поражение подряд «Адмирал» (12 очков) идет на последней, 12-й позиции на Востоке.