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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» обновил рекордную победную серию в КХЛ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» на выезде одержал волевую победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Адмирал
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Источник: РИА "Новости"

Встреча во Владивостоке закончилась победой гостей со счетом 4:3 (2:2, 0:1, 2:0). У победителей, которые дважды отыгрывались по ходу матча, шайбы забросили Николай Голдобин (14-я минута), Егор Филин (17), Александр Пашин (47) и Шэйн Принс (49). Авторами голов хозяев стали Александр Горшков (7), Александр Шевченко (8) и Джованни Фьоре (38).

«Спартак» обновил рекордную победную серию в истории клуба в КХЛ, которая составляет уже восемь матчей. Московский клуб с 32 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, потерпевший шестое поражение подряд «Адмирал» (12 очков) идет на последней, 12-й позиции на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 24 октября встретится в гостях с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в тот же день примет московский ЦСКА.

Адмирал
3:4
2:2, 1:0, 0:2
Спартак
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