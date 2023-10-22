«Сибирь» одержала третью победу подряд, впервые в сезоне обыграв «Автомобилист»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На шестой минуте первого периода Степан Хрипунов с передач Павла Воронкова и Никиты Трямкина открыл счёт в матче.

На девятой минуте второго периода Георгий Белоусов с передачи Николая Прохоркина восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Иван Климович с передач Егора Климовича и Тейлора Бека вывел сибиряков вперёд.

На седьмой минуте третьего периода Николай Прохоркин с передач Владимира Бутузова и Егора Аланова упрочил преимущество гостей.