«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Александр Радулов (33), Кирилл Семенов (46) и Артем Галимов (60). У проигравших отличился Михаил Григоренко (20).

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 200 набранных очков в КХЛ (201). Команды встречались второй раз в текущем сезоне, в матче за Кубок открытия КХЛ «Ак Барс» одержал гостевую победу со счетом 5:2.