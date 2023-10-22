«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (4-я минута), Александр Радулов (33), Кирилл Семенов (46) и Артем Галимов (60). У проигравших отличился Михаил Григоренко (20).
Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 200 набранных очков в КХЛ (201). Команды встречались второй раз в текущем сезоне, в матче за Кубок открытия КХЛ «Ак Барс» одержал гостевую победу со счетом 5:2.
«Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 30 очков в 20 матчах. ЦСКА идет пятым на Западе, в 21 игре армейцы набрали 23 очка. В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард» 24 октября, ЦСКА в этот же день на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».