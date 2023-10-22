Минские динамовцы одержали волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

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Сегодня «зубры» на «Минск-Арене» принимали исторически одного из самых неудобных для себя соперников — уфимский «Салават Юлаев», предыдущая победа «Динамо» над которым была датирована далеким 2016 годом. Начало стартовой трети воскресного матча динамовцы провалили, уже на 6-й минуте гости вышли вперед благодаря белорусскому нападающему Ивану Дроздову. Не успели хозяева прийти в себя, как в ворота Алексея Колосова влетела еще одна шайба, автором которой стал Глеб Кузьмин.

Первый период в итоге окончился со счетом 0:2, исправлять ситуацию минчане бросились уже после перерыва. «Зубры» создали уйму голевых моментов при четырнадцати бросках в створ, но цели из них достиг только один, который в середине игрового отрезка нанес защитник Коди Керран. Сравнять цифры хозяева смогли уже в заключительной трети — на 48-й минуте встречи отличился Александр Волков. За оставшееся до сирены время вырвать победу у минчан не удалось, зато получилось в овертайме: героем встречи для «Динамо» стал Коди Керран — 3:2.