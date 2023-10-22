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22:23 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы одержали волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» прервали серию поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Сегодня «зубры» на «Минск-Арене» принимали исторически одного из самых неудобных для себя соперников — уфимский «Салават Юлаев», предыдущая победа «Динамо» над которым была датирована далеким 2016 годом. Начало стартовой трети воскресного матча динамовцы провалили, уже на 6-й минуте гости вышли вперед благодаря белорусскому нападающему Ивану Дроздову. Не успели хозяева прийти в себя, как в ворота Алексея Колосова влетела еще одна шайба, автором которой стал Глеб Кузьмин.

Первый период в итоге окончился со счетом 0:2, исправлять ситуацию минчане бросились уже после перерыва. «Зубры» создали уйму голевых моментов при четырнадцати бросках в створ, но цели из них достиг только один, который в середине игрового отрезка нанес защитник Коди Керран. Сравнять цифры хозяева смогли уже в заключительной трети — на 48-й минуте встречи отличился Александр Волков. За оставшееся до сирены время вырвать победу у минчан не удалось, зато получилось в овертайме: героем встречи для «Динамо» стал Коди Керран — 3:2.

Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова первой после серии из трех поражений. Благодаря этому успеху минчане вернулись в зону плей-офф Западной конференции КХЛ, у «зубров» 21 балл после 19 матчей. Далее динамовцы отправятся в короткое гостевое турне по маршруту Астана — Омск, где сыграют с «Барысом» 27 октября и против «Авангарда» 29 октября.

Динамо Мн
3:2ОТ
0:2, 1:0, 1:0
Салават Юлаев
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