Квартальнов: «Динамо» пропускает, когда соперник даже особых усилий не делал

"Хорошая игра. Взяли два очка в матче с соперником, который на ходу. Первый период… Уже традиция какая-то, что начинаем с 0:1 или 0:2. Здорово, что у команды есть характер. Перевернули ход матча и в овертайме вырвали победу. Были моменты и в основное время, но не хватило опыта, спешили. Но нам воздалось в овертайме, когда забросил Коди Кёрран.

Снова в первом периоде уступили со счетом 0:2? У команды должна быть солидность. У нас получаются хорошие, интересные, трудовые голы. А мы часто пропускаем, когда соперник даже особых усилий не делал. Ошибка — и выход «один в ноль». Детские ошибки. В Уфе пропустили похожие голы. Говорили команде об этом. Но где-то эмоции или нервы сказались. Но мы работаем над этим. Результаты работы должны быть.

Мы и в первом периоде играли неплохо. Но два момента, которые привели к голам. Не хватало концентрации. Мы не должны делать такие подарки сопернику. Ведь против нас играют опытные команды.

Поговорили с ребятами, немного успокоили их. Важно было, чтобы не захлестнули эмоции. И рисковали. Много рисковали. Хорошо, что всё в итоге сложилось. Когда проигрываешь, то надо рисковать. И всё-таки мы показали симпатичный хоккей с множеством голевых моментов. Думаю, зрителям понравилось.

С 15-й попытки «Динамо» обыграло «Салават»? Больше внимания на этом было, когда играли в Уфе. Но и там сначала 0:2 уступали, потом было 2:2. В этом матче не особо обращали внимание на это. Большое число вырисовывалось в серии без побед. Поставили молодых ребят, думали о своих вещах. Здорово, что победили грозного соперника«, — цитирует Квартальнова пресс-служба “Динамо”.