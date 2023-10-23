«Спартак» рвёт лигу в клочья и делает это красиво. Такое было только в СССР

Хоккейный «Спартак» в современную эпоху всегда был довольно заурядной командой. Попробуйте вспомнить, чего красно-белые достигли хотя бы за время существования Континентальной хоккейной лиги — вероятно, вам придут в голову какие-то отдельно взятые яркие матчи или события, но в остальном существование московского клуба в XXI веке преимущественно было ещё более серым, чем гостевой свитер команды в этом сезоне. Последние успехи «Спартака» были ещё в Высшей лиге, а вот в КХЛ всё было очень печально — столичный клуб лишь три раза проходил порог первого раунда плей-офф, дважды сделав это в те времена, когда для победы в серии было достаточно трёх выигранных матчей, и ещё один раз попав во второй раунд благодаря снятию с турнира финского «Йокерита».

Красно-белые остаются единственной московской командой, не завоевавшей Кубок Гагарина. Уверен, это больно бьёт по самолюбию красно-белых, которые наверняка с завистью поглядывают в сторону соседей. Ещё и играть приходится на арене, ближайшими станциями метро к которой являются ЦСКА и «Динамо» — своего дома у клуба по-прежнему нет.

Источник: PHOTO.KHL.RU

Если не считать уже упомянутую «вышку», в последний раз «Спартак» был по-настоящему конкурентоспособен в начале 1990-х — тогда москвичи добирались до медалей чемпионата сначала СССР (серебро-1991), а затем СНГ (бронза-1992), после чего напрочь забыли, каково это — быть серьёзной силой в элитном дивизионе. О чемпионстве тут не слышали аж с 1976 года — именно тогда красно-белые в четвёртый и последний раз стали лучшей командой страны.

Сегодняшний «Спартак» некоторые уже называют едва ли не самым ярким в современной истории. Команда, возглавляемая Алексеем Жамновым, действительно приятно удивляет — после камбэка в матче с «Адмиралом» победная серия столичного клуба достигла восьми матчей, а сами спартаковцы нежданно-негаданно оказались на вершине не только Западной конференции, но и всей лиги, потеснив набравший столько же очков, но проведший на один матч больше «Металлург».

Хотя какое-то время на старте игра красно-белых и была похожа на качели — «Спартак» мог выдать фантастический матч на выезде в Санкт-Петербурге всего через несколько дней после крупного домашнего поражения в игре с «Адмиралом», — со временем команда добавила в стабильности и научилась добывать результат на характере.

Источник: PHOTO.KHL.RU

Многие переживали, что уход Александра Хохлачёва после успешной предсезонки надломит новоиспечённых лидеров Запада. Однако они, кажется, вообще не заметили этой потери и стали только сильнее — блистательная первая тройка Голдобин — Морозов — Порядин доминирует практически в каждой игре, но и другие звенья не оказываются в тени и приходят на помощь в самые необходимые для этого моменты, как в том же последнем матче во Владивостоке.

При этом на игру «Спартака» действительно приятно смотреть — в последнее время мы привыкли к постоянным дифирамбам — абсолютно заслуженным — в адрес нижегородского «Торпедо» и Игоря Ларионова, который в короткие сроки сделал из автозаводцев настоящую конфетку, однако успехи Алексея Жамнова и стремительный прогресс его команды, демонстрирующей красивый хоккей, также нельзя оставлять незамеченными.

Конечно, красно-белым ещё над многим предстоит поработать — к примеру, больше «Спартака» на Западе пропускают только «Сочи» и два главных аутсайдера конференции «Куньлунь» и «Витязь». С другой стороны, москвичи забрасывают больше остальных. 82 гола за 22 матча — к такому в этом чемпионате и близко никто не подобрался. За треть сезона столичная команда настреляла уже больше половины шайб от прошлогоднего результата — в предыдущей регулярке «Спартак» забросил 154 раза. Такими темпами команда может превзойти этот показатель уже к новому году.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277194&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока нападение продолжает быть таким же эффективным и продолжает приносить победы, разрывая лигу в клочья, на какие-то ошибки можно закрыть глаза. Но спады бывают у всех, и будет интересно понаблюдать, как красно-белые смогут с ними справиться. Скажу только, что дальнейший прогресс «Спартака» теперь должны ждать не только болельщики команды, но и как минимум нейтральные зрители — такие играющие команды в нашем чемпионате можно пересчитать по пальцам одной руки, и каждое появление нового яркого коллектива идёт только в плюс всему отечественному хоккею.