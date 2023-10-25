СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арсений Грицюк (5-я, 50-я минуты), Василий Глотов (24), Сергей Толчинский (26), Степан Старков (38) и Александр Никишин (53). У проигравших отличились Паркер Фу (6), Тему Пулккинен (11) и Райан Спроул (13). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря: вместо Артемия Плешкова на площадке появился Павел Мойсевич. На 56-й минуте замена вратаря произошла и в китайском клубе: Джереми Смит покинул лед после столкновения со штангой, его заменил Мэтт Джурасик.

Пулккинен забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Защитник СКА Артем Сергеев провел 500-ю игру в лиге и отметился результативной передачей, его партнер по команде Никишин отличился голом и тремя результативными передачами в своей 100-й игре в лиге.

Благодаря победе СКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 24 очка в 21 матче. «Куньлунь Ред Стар» занимает предпоследнее, 10-е место на Западе с 17 очками в 25 играх. В следующем матче петербуржцы 27 октября в гостях сыграют с «Сочи», китайская команда в тот же день в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком».