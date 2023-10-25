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25 октября, источник: ТАСС

СКА обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче Континентальной хоккейной лиги

МЫТИЩИ /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб СКА со счетом 6:3 обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Мытищах в присутствии 986 зрителей.

СКА
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Источник: ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арсений Грицюк (5-я, 50-я минуты), Василий Глотов (24), Сергей Толчинский (26), Степан Старков (38) и Александр Никишин (53). У проигравших отличились Паркер Фу (6), Тему Пулккинен (11) и Райан Спроул (13). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб СКА принял решение заменить вратаря: вместо Артемия Плешкова на площадке появился Павел Мойсевич. На 56-й минуте замена вратаря произошла и в китайском клубе: Джереми Смит покинул лед после столкновения со штангой, его заменил Мэтт Джурасик.

Пулккинен забросил 100-ю шайбу в КХЛ. Защитник СКА Артем Сергеев провел 500-ю игру в лиге и отметился результативной передачей, его партнер по команде Никишин отличился голом и тремя результативными передачами в своей 100-й игре в лиге.

Благодаря победе СКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 24 очка в 21 матче. «Куньлунь Ред Стар» занимает предпоследнее, 10-е место на Западе с 17 очками в 25 играх. В следующем матче петербуржцы 27 октября в гостях сыграют с «Сочи», китайская команда в тот же день в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком».

В других матчах дня челябинский «Трактор» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» (4:2), череповецкая «Северсталь» на своем льду после серии буллитов уступила тольяттинской «Ладе» (3:4).

Куньлунь РС
3:6
3:1, 0:3, 0:2
СКА
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