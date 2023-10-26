ЦСКА упустил преимущество в два гола, но обыграл «Амур» по буллитам

Победу в матче одержали армейцы со счётом 3:2 по буллитам.

ЦСКА удалось забросить две шайбы в первом периоде — отличились Михаил Григоренко и Антон Слепышев. Хабаровчане к 46-й минуте сравняли счёт в матче благодаря голам Дмитрия Шевченко и Кирилла Капустина.

В третьем периоде армейцы трижды играли в большинстве и устроили настоящий штурм ворот «Амура», но голкипер Игорь Бобков справился с настиском. В овертайме тренерский штаб ЦСКА не стал привычно снимать вратаря. Ворота ЦСКА защищал голкипер Дмитрий Гамзин. Решающий буллит на счету Михаила Григоренко.