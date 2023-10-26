«Витязь» одержал третью победу в КХЛ под руководством нового тренера

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подмосковный «Витязь» одержал третью победу под руководством нового главного тренера Дмитрия Рябыкина, переиграв в серии буллитов на выезде владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая во Владивостоке в четверг, завершилась со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Руслан Педан (1-я минута), Филат Зотов (42) и Иван Савчик (51), а решающий буллит реализовал Виталий Попов. У хозяев отличились Антон Берлев (24), Евгений Лисовец (52) и Павел Шэн (58).

Рябыкин был назначен главным тренером «Витязя» 8 октября, первые четыре матча под его руководством команда проиграла, но после одержала две победы кряду при одном поражении. «Витязь» набрал 16 очков, но остается на последнем, 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.