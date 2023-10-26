«Сибирь» прервала девятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ

Источник: https://vk.com/hcsibir1962

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев (16-я минута), Егор Аланов (44), Федор Гордеев (48) и Никита Шашков (56). У проигравших отличились Максим Цыплаков (2), Егор Савиков (18) и Михал Чайковски (60). Прервалась результативная серия нападающего «Спартака» Николая Голдобина, которая насчитывала девять матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HIQ9DGoZlAk?si=zFSrom3rAIO8O_e2" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» из девяти игр. В предыдущий раз красно-белые терпели поражение 2 октября в домашней встрече с ярославским «Локомотивом» (2:4). «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в российской истории. Ранее «Спартак» побеждал в восьми матчах подряд в сезоне-1993/94 в Межнациональной хоккейной лиге.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка в 24 матчах. «Сибирь» располагается на седьмой позиции на Востоке с 25 очками по итогам 22 игр. В следующем матче «Спартак» 31 октября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Сибирь» 28 октября примет московский ЦСКА.