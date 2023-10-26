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26 октября, источник: ТАСС

«Сибирь» прервала девятиматчевую победную серию «Спартака» в КХЛ

ТАСС, 26 октября. Новосибирская «Сибирь» со счетом 4:3 обыграла московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Сибирь-Арене» в присутствии 10 518 зрителей.

Сибирь
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Источник: https://vk.com/hcsibir1962

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Яковлев (16-я минута), Егор Аланов (44), Федор Гордеев (48) и Никита Шашков (56). У проигравших отличились Максим Цыплаков (2), Егор Савиков (18) и Михал Чайковски (60). Прервалась результативная серия нападающего «Спартака» Николая Голдобина, которая насчитывала девять матчей.

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«Сибирь» прервала победную серию «Спартака» из девяти игр. В предыдущий раз красно-белые терпели поражение 2 октября в домашней встрече с ярославским «Локомотивом» (2:4). «Спартак» установил клубный рекорд по количеству побед подряд в российской истории. Ранее «Спартак» побеждал в восьми матчах подряд в сезоне-1993/94 в Межнациональной хоккейной лиге.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 34 очка в 24 матчах. «Сибирь» располагается на седьмой позиции на Востоке с 25 очками по итогам 22 игр. В следующем матче «Спартак» 31 октября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», «Сибирь» 28 октября примет московский ЦСКА.

В других матчах четверга ЦСКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» (3:2 после серии буллитов), владивостокский «Адмирал» дома уступил подмосковному «Витязю» (3:4 после серии буллитов).

Сибирь
4:3
1:2, 0:0, 3:1
Спартак
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