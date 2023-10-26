Российский хоккеист пробежал 2 км, чтобы успеть на игру КХЛ со «Спартаком»

«Сегодня много кто опоздал на игру из-за пробок. На мосту серьезная авария произошла, кто-то выехал на встречку. Важно не спешить по жизни, правильно водить машину — не пытаться доехать быстрее на пару минут. Иначе случаются вот такие моменты. Не надо рисковать, чтобы просто приехать быстрее. А так, хоккеисты в опоздании не виноваты. Главное, что успели на игру. Красоткину могло быть тяжело зайти в игру из-за пробок. Он попал в нее, оставил машину и два километра бежал до стадиона. Может, чуть-чуть устал перед игрой», — приводит слова Немировски официальный сайт «Сибири».