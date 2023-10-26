Российский хоккеист пробежал 2 км, чтобы успеть на игру КХЛ со «Спартаком»

В четверг «Спартак» в Новосибирске уступил «Сибири» со счетом 3:4. Красоткин отразил 33 из 36 бросков в створ.
«Сегодня много кто опоздал на игру из-за пробок. На мосту серьезная авария произошла, кто-то выехал на встречку. Важно не спешить по жизни, правильно водить машину — не пытаться доехать быстрее на пару минут. Иначе случаются вот такие моменты. Не надо рисковать, чтобы просто приехать быстрее. А так, хоккеисты в опоздании не виноваты. Главное, что успели на игру. Красоткину могло быть тяжело зайти в игру из-за пробок. Он попал в нее, оставил машину и два километра бежал до стадиона. Может, чуть-чуть устал перед игрой», — приводит слова Немировски официальный сайт «Сибири».
Также специалист высказался о силовом приеме капитана «Сибири» Николая Прохоркина, после которого хоккеист «Спартака» Герман Рубцов не смог продолжить матч. Форвард «красно-белых» получил удар локтем в лицо, но избежал серьезной травмы. Прохоркин был наказан большим и дисциплинарным штрафом (5+20).
«Неудачный момент. Я думаю, он не хотел нанести травму, но удар в голову был. Избежать сложно было это», — добавил Немировски.