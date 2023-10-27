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34
19:00
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19:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» не справился с минским «Динамо» в КХЛ

«Барыс» сыграл с минским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

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Источник: hcbarys.kz

Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось вничью 1:1.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Первыми успеха добились гости усилиями Александра Волкова на 54-й минуте. Астанчане отыгрались на 59-й минуте — отличился Адиль Бекетаев.

В овертайме удача улыбнулась динамовцам.

Благодаря этому успеху белорусский клуб набрал 23 очка и закрепился на восьмом месте в таблице Западной конференций, а казахстанская команда (21 балл) остался на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 29 октября.

Барыс
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Динамо Мн
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