«Барыс» не справился с минским «Динамо» в КХЛ
«Барыс» сыграл с минским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
«Барыс» сыграл с минским «Динамо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось вничью 1:1.
Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Первыми успеха добились гости усилиями Александра Волкова на 54-й минуте. Астанчане отыгрались на 59-й минуте — отличился Адиль Бекетаев.
В овертайме удача улыбнулась динамовцам.
Благодаря этому успеху белорусский клуб набрал 23 очка и закрепился на восьмом месте в таблице Западной конференций, а казахстанская команда (21 балл) остался на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Омске сыграет с «Авангардом». «Барыс» примет «Торпедо». Оба матча состоятся 29 октября.