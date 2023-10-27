«Барыс» не справился с минским «Динамо» в КХЛ

Источник: hcbarys.kz

Основное время встречи, прошедшей в Астане, завершилось вничью 1:1.

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. Первыми успеха добились гости усилиями Александра Волкова на 54-й минуте. Астанчане отыгрались на 59-й минуте — отличился Адиль Бекетаев.

В овертайме удача улыбнулась динамовцам.

Благодаря этому успеху белорусский клуб набрал 23 очка и закрепился на восьмом месте в таблице Западной конференций, а казахстанская команда (21 балл) остался на предпоследней, 11-й строчке в таблице «Востока».