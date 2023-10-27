Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»

На четвёртой минуте Павел Акользин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Егор Яковлев. На девятой минуте Сергей Телегин сравнял счёт. На 22-й минуте Антон Бурдасов вывел вперёд «Трактор». На 24-й минуте Илья Карпухин забросил третью шайбу. На 34-й минуте Семён Дер-Аргучинцев сделал счёт 4:1.