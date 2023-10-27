Лидер Востока «Металлург» потерпел четвёртое поражение подряд, крупно проиграв «Трактору»

Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2023, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
|Алексей Заварухин
|Андрей Разин
|Никита Подскребалин
|Артем Загидулин(Илья Набоков, Илья Набоков, Илья Набоков)
|03:32
|Павел Акользин(Максим Карпов, Егор Яковлев)
|08:38
|Сергей Телегин(Максим Шабанов, Владимир Ткачев)
|10:48
|Михаил Котляревский
|21:05
|Антон Бурдасов(Виталий Кравцов, Виктор Антипин)
|23:53
|Илья Карпухин(Михаил Котляревский, Александр Шаров)
|27:10
|Бадди Робинсон
|27:10
|Бадди Робинсон
|27:10
|Сергей Калинин
|27:10
|Данила Паливко
|27:10
|Данила Паливко
|27:10
|Павел Акользин
|27:10
|Павел Акользин
|27:10
|Павел Акользин
|30:42
|Егор Попов
|30:42
|Никита Гребенкин
|33:45
|Семен Дер-Аргучинцев(Антон Бурдасов, Виталий Кравцов)
|43:08
|Данил Юртайкин
|54:17
|Павел Акользин
|56:17
|Дмитрий Силантьев
|57:23
|Никита Сошников
|58:44
|Артем Блажиевский(Александр Шаров)
|17
|Штрафное время
|27
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)