«Локомотив» обыграл «Северсталь» и прервал четырёхматчевую серию поражений

На третьей минуте Рушан Рафиков с передачи Александра Полунина вывел ярославцев вперёд. На 14-й минуте Ярослав Лихачёв в большинстве удвоил преимущество в счёте. На 28-й минуте Данил Аймурзин отыграл один гол. На 30-й минуте Павел Красковский в меньшинстве забил третий гол. За семь секунд до конца второго периода Максим Шалунов забросил четвёртую шайбу. На 45-й минуте Тимур Муханов отыграл один гол. На 52-й минуте Михаил Тихонов сократил отставание до минимума.