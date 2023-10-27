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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Куньлунь» отыгрался с 0:2 и прервал победную серию «Нефтехимика»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Куньлунь Ред Стар».

Нефтехимик
Куньлунь РСКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0).

Первый период прошёл без голов. На 33-й минуте Данила Попов вывел нижнекамскую команду вперёд. Через полторы минуты Андрей Белозёров удвоил преимущество «Нефтехимика». Очки за результативные передачи получили Александр Дергачёв и Наиль Якупов. За пять секунд до конца второго периода Джейк Челиос отыграл одну шайбу. На 46-й минуте Райан Меркли сравнял счёт. Через две минуты Люк Локхарт вывел «Ред Стар» вперёд. За три секунды до завершения третьего периода Александр Дергачёв сравнял счёт. Победу «Куньлуню» в серии буллитов принёс Люк Локхарт.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Челябинске сыграет с «Трактором». «Нефтехимик» примет «Ак Барс». Оба матча состоятся 29 октября.

Нефтехимик
3:4Б
0:0, 2:1, 1:2, 0:0
Куньлунь РС
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