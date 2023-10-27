«Сочи» вырвал победу у СКА на последней минуте в матче с девятью голами

На 11-й минуте Александр Никишин вывел СКА вперёд. На 18-й минуте Алекс Гальченюк удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На 29-й минуте Кирилл Рассказов отыграл один гол. На 32-й минуте Дмитрий Завгородний с передачи Антона Сагадеева сравнял счёт. Через 73 секунды Артур Тянулин вывел вперёд «Сочи». На 38-й минуте Михаил Пашнин после паса Николая Полякова сделал счёт 3:3. На старте третьего периода Захар Бардаков и Михал Криштоф забили по голу в меньшинстве — 4:4. На последней минуте «Сочи» вырвал победу благодаря голу Сергея Попова.