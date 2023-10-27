«Торпедо» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю 17-летнего Артамонова

Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2023, 19:30 (МСК UTC+3)КРК Нагорный, 5500 зрителей
|Игорь Ларионов
|Николай Заварухин
|Иван Кульбаков
|Евгений Аликин(Евгений Аликин, Евгений Аликин)
|04:43
|Никита Артамонов(Максим Летунов, Василий Атанасов)
|08:58
|Степан Хрипунов(Максим Осипов, Павел Воронков)
|11:43
|Степан Хрипунов
|12:41
|Василий Атанасов(Максим Летунов, Никита Артамонов)
|22:47
|Степан Хрипунов
|29:40
|Алексей Макеев(Александр Севостьянов, Анатолий Голышев)
|47:30
|Максим Осипов
|47:30
|Максим Осипов
|50:19
|Никита Артамонов(Василий Атанасов, Алексей Кручинин)
|51:35
|Михаил Орлов
|55:08
|Александр Севостьянов
|58:55
|Владислав Фирстов
|58:55
|Джесси Блэкер
|58:55
|Джесси Блэкер
|59:43
|Максим Летунов(Никита Артамонов, Василий Атанасов)
|4
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|1
|3
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Дмитрий Беляев(Россия, Москва)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)