«Торпедо» обыграл «Автомобилист» благодаря дублю 17-летнего Артамонова

На пятой минуте 17-летний Никита Артамонов вывел нижегородцев вперёд. На девятой минуте Степан Хрипунов сравнял счёт. На 13-й минуте Василий Атанасов вновь вывел вперёд «Торпедо». На 30-й минуте Алексей Макеев восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте Никита Артамонов оформил дубль. Точку в матче поставил Максим Летунов.