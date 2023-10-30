Никто не хотел хоронить. Жуткая история олимпийского чемпиона Уколова

Скорее всего, нынешнему поколению хоккейных болельщиков имя Дмитрия Уколова ни о чем не скажет. Зато ветераны и люди старшего поколения прекрасно помнят этого могучего защитника ЦСКА и сборной СССР, ярко игравшего в шестидесятые годы прошлого века. Один перечень его достижений впечатляет — чемпион мира на первом турнире в истории нашей сборной в 1954 году в Стокгольме, олимпийский чемпион 1956 года в Кортина-д`Ампеццо, семикратный чемпион СССР в составе ЦСКА.

С олимпийского пьедестала — в таксисты

Таких достижений достаточно, чтобы навсегда золотыми буквами вписать свое имя в историю советского хоккея. Будущий чемпион сам вершил свою карьеру, перебравшись в юном возрасте ради любимой игры из скромной деревушки Аненки в Тульской области — в Москву. В столице он сначала попал в «Спартак», но через год его пригласили в сильнейший клуб страны — ЦСКА. Армейцем он оставался до 1961 года, пока не получил тяжелую травму. Именно из-за нее он повесил коньки на гвоздь раньше, чем планировал — в 32 года.

Дальше для прославленного спортсмена начался ад. Уколову пришлось фактически заново искать себя в послехоккейной жизни. Устроиться тренером, чтобы хоть как-то остаться в знакомой отрасли, у него не получилось. Зато друзья посоветовали пойти в таксисты, где можно было неплохо зарабатывать и кормить семью. Но что такое быть таксистом после того, как тебя чествовали на всю страну, вешали на грудь золотую олимпийскую медаль?

Надолго хоккеиста в этой профессии не хватило

Потом была похожая работа в Мосавтотранспорте — уже от безысходности, больше Уколов никому был не нужен, его стали потихоньку забывать.

Рушилась у него и семейная жизнь: первая жена бросила сразу по окончании хоккейной карьеры и ухода из ЦСКА, вторая скончалась, когда экс-защитник вышел на пенсию. Так легендарный игрок остался совсем один. К тому же уже серьезно было подорвано здоровье.

Ни накоплений, ни семьи, ни друзей у Уколова к концу жизни не осталось. Доживал он свой век в полном одиночестве в комнатушке площадью 11 кв. м в коммунальной квартире. В итоге хоккеист скончался 25 ноября 1992 года в возрасте 63 лет от рака в полной нищете, забытый всеми.

Три недели лежал в морге

Тело олимпийского чемпиона нашли в его комнате соседи и вызвали специальные службы, которые увезли его в морг. Когда встал вопрос погребения, выяснилось — у него никого не осталось, и похоронить, по сути, было некому. Три долгих недели Уколов пролежал никому не нужный в морге, его уже собрались предать земле в безымянную могилу. Но тут внезапно пришла на помощь соседка по коммуналке.

«О смерти Уколова первым узнал Баулин… спустя три (!) недели после случившегося. Соседка Уколова по коммуналке Раиса Захаровна никак не могла успокоиться, кто же похоронит соседа. Она нашла его записную книжку, очень старую, в которой едва ли не все телефонные номера были с пятью цифрами и буквой-приставкой, как когда-то в Москве. Абоненты или не отвечали, или недоумевали, кого спрашивают. В конце концов нашелся Юрий Баулин, экс-игрок ЦСКА и сборной СССР», — сообщал писатель Владимир Пахомов.