ЦСКА одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ЦСКА переиграл на выезде «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который был приурочен к 61-й годовщине со дня основания новосибирского клуба.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. ЦСКА переиграл на выезде «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который был приурочен к 61-й годовщине со дня основания новосибирского клуба.
Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей. У победителей отличились Михаил Григоренко (18-я минута), Максим Соркин (27), Константин Окулов (36, 56), Максим Мамин (57) и Виталий Абрамов (59). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (8), Артем Михеев (15) и Энди Андреофф (54).
«Сибирь» организовала матч против ЦСКА в стиле советской комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». В частности, четыре хоккеиста команды прибыли на матч в образах Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого.
«Сибирь» прервала победную серию на отметке в четыре матча и остается на восьмом месте (25 очков в 23 встречах) в таблице Восточной конференции КХЛ. ЦСКА (28 очков в 24 матчах) одержал вторую победу подряд после двух поражений и занимает пятую строчку на Западе.