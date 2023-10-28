ЦСКА одержал волевую победу над «Сибирью» в матче КХЛ

Источник: https://vk.com/cskahockey_ru

Встреча, прошедшая в субботу в Новосибирске, завершилась со счетом 6:3 (1:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей. У победителей отличились Михаил Григоренко (18-я минута), Максим Соркин (27), Константин Окулов (36, 56), Максим Мамин (57) и Виталий Абрамов (59). У хозяев шайбы забросили Владимир Бутузов (8), Артем Михеев (15) и Энди Андреофф (54).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277352&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сибирь» организовала матч против ЦСКА в стиле советской комедии Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». В частности, четыре хоккеиста команды прибыли на матч в образах Шурика, Труса, Балбеса и Бывалого.