«Трактор» обыграл «Куньлунь Ред Стар» и одержал третью подряд победу

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Владимир Ткачев (17-я и 54-я минуты), по одной шайбе забросили Максим Шабанов (1), Никита Тертышный (3) и Чарльз Робинсон (57). У гостей отличился Девин Броссо (35, 42).

«Трактор» выиграл третий матч подряд и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 25 играх. «Куньлунь» с 19 очками после 27 матчей идет на предпоследней, 10-й строчке на Западе. В следующем матче челябинцы 1 ноября примут владивостокский «Адмирал», пекинская команда днем ранее на выезде встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».