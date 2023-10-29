Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
Колорадо
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
Металлург Мг
43
Хоккей. НХЛ
30.10
Эдмонтон
Калгари
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь РС
52
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Динамо Мн
34
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Торпедо
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
21
17:00
Северсталь
Автомобилист
42
16:00
Лада
Металлург Мг
43
15:00
Трактор
Куньлунь РС
52
14:00
Авангард
Динамо Мн
34
14:00
Барыс
Торпедо
12
28.10
Салават Юлаев
Динамо М
12
28.10
Сибирь
ЦСКА
36
Хоккей. КХЛ. Все результаты
18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лада» забила на последней минуте матча и нанесла «Магнитке» пятое поражение подряд

В Тольятти завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Лада» принимала магнитогорский «Металлург».

Лада
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: ХК «Лада»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Алексей Ожгихин с передач Артёма Иванюженкова и Доната Стальнова открыл счёт в игре.

На восьмой минуте второго периода Люк Джонсон с передачи Робина Пресса восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Никита Гребёнкин с передач Дмитрия Силантьева и Макара Хабарова вывел гостей вперёд. Спустя четыре минуты Андрей Алтыбармакян с передачи Егора Бабенко сделал счёт 2:2. На 18-й минуте периода Трой Джозефс с передач Мислава Росандича и Скотта Космачука вновь вывел тольяттинский клуб вперёд.

На 14-й минуте третьего периода Денис Зернов с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова забросил третью шайбу гостей в матче. На последней минуте третьего периода Скотт Космачук принёс победу хозяевам.

«Металлург» потерпел пятое поражение подряд и с 32 очками в 26 играх занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где лидирует набравшая 33 очка «Лада».

Лада
4:3
1:0, 2:2, 1:1
Металлург Мг
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь