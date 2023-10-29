«Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в татарстанском дерби

Татарстанское дерби в Нижнекамске завершилось со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Александр Дергачев (6-я минута) и Никита Сетдиков (16). У гостей отличился Дмитрий Юдин (49).

«Нефтехимик» продлил серию с набранными очками до десяти матчей. В активе «волков» стало 25 очков после 23 матчей, они поднялись на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Ак Барс» с 32 очками занимает третье место. В следующем матче нижнекамцы 31 октября на выезде сыграют против московского «Спартака», казанцы в тот же день в гостях встретятся с петербургским СКА.