В Тольятти построили русский «Вегас»? «Ладу» собирали с миру по нитке, а она уже первая

После того как в домашнем матче «Лада» обыграла лидера Востока «Металлург», а «Нефтехимик» в параллельной встрече остановил претендентов на лидерство из Казани, тольяттинцы вышли на первое место. Пока только в своей конференции, но до «Спартака», который возглавляет сводную таблицу КХЛ, отставание ничтожное — всего одно очко.

Позади чуть меньше половины регулярного чемпионата, положение «Лады» еще может несколько раз поменяться, но уже сейчас впору говорить о тольяттинском феномене. Команда, вернувшаяся в КХЛ и собираемая буквально на коленке, прямо сейчас выглядит русским «Вегасом». Команда из города казино, созданная в 2017 году, в первый же сезон до шла до финала Кубка Стэнли. Как далеко доедет команда из автомобильной столицы России?

В Тольятти в очередной раз доказали: в ВХЛ наиграть команду для КХЛ невозможно

Если мы скажем, что возвращение «Лады» в КХЛ — это результат долгой кропотливой работы, то во многом соврем. Тольяттинцы на протяжении пяти сезонов выступали в Высшей лиге и толком даже не помышляли о камбэке в элиту. По крайней мере, к этому не было реальных предпосылок. И уж тем более, результаты «Лады» нельзя было проецировать на другую лигу. Прошлый сезон, последний в КХЛ, волжане завершили весьма бесславно, вылетев уже в первом раунде плей-офф.

Реальная работа по возвращению в КХЛ началась чуть больше года назад. Тогда о таком намерении во всеуслышание заявил губернатор Самарской области. Потом было официальное письмо в КХЛ, инспекция из лиги, перечень требований и много-много работы. Вот только касалась она инфраструктуры. На арене меняли медиакуб, борта и другие устаревшие элементы. Работа над построением команды началась только весной. О назначении Олега Браташа главным тренером и Рафика Якубова спортивным директором стало известно лишь в конце апреля.

Рафик Якубов, спортивный директор «Лады»

От некоторых функционеров или даже губернаторов приходится слышать, что в ВХЛ можно наиграть костяк и вместе с ним пойти в КХЛ. Отчасти, хоть и с небольшими оговорками, это в свое время удалось «Югре». «Лада» — совсем иной случай. На повышение вместе с клубом пошли защитник Николай Глухов и лучший бомбардир прошлого сезона Никита Аноховский, но оба уже покинули Тольятти. Из прошлогоднего состава остались Иван Романов, Евгений Грошев, Владислав Червоненко и Александр Трушков. Ни одного из них нельзя назвать лидером «Лады».

Браташ сколотил рабочую команду, но не играет в глухой откат

О том, кто возглавит «Ладу», в межсезонье было немало слухов. Не было среди кандидатов разве что Валерия Белова — многолетнего помощника Билялетдинова, с которым тольяттинцы и вылетели из розыгрыша Кубка Петрова. На его место метил Вячеслав Буцаев — не чужой для «Лады» человек, который выводил в плей-офф КХЛ не один клуб. Но вместо него должность главного тренера получил Олег Браташ, последнее время трудившийся в системе сборных России. Когда-то он возглавлял чемпионскую молодежку «Спартака», был помощником в «Локомотиве», но главным тренером на уровне КХЛ ранее не работал. Поэтому его принципы для многих оставались загадкой.

Браташ — тренер довольно жесткий и олдскульный. В этом плане он не попадает под тенденцию, которую задал Игорь Ларионов. Главный тренер «Лады» дает довольно традиционную предсезонку, мало говорит о питании и демократию особо не поощряет. При этом нельзя назвать его тираном, а «Ладу» — сугубо оборонительной командой. Несмотря на невыразительный состав, еще летом на предсезонных турнирах можно было разглядеть характер, которым Браташ наделил свой коллектив. Когда надо — тольяттинцы терпели, сжав зубы, когда надо — героически спасались.

Олег Браташ, главный тренер «Лады»

«Ладу» Браташа принято сравнивать с «Адмиралом» Тамбиева. Точнее — с «Адмиралом» образца прошлого сезона, в который мало кто верил, а он все удивлял и удивлял. Дальневосточники в основном полагались на топового вратаря, коллективную оборону и уйму блокированных бросков. «Лада» несколько гибче. По большинству показателей она в середине лиги. По заброшенным шайбам — между «Салаватом Юлаевым» и СКА, по пропущенным — между «Трактором» и «Амурам», по броскам — между ЦСКА и «Авангардом». Выбиваются тольяттинцы только по двум показателям: у них худшее в лиге большинство и второе место по собственным штрафам. Команда у Браташа и правда габаритная и довольно агрессивная. Иногда даже чересчур.

Последний шанс для «сбитых летчиков»

Есть, впрочем, и другая параллель, помимо «Адмирала». Те, кто смотрят КХЛ с самого первого сезона, помнят такую команду как ХК МВД. Позже она сольется в единое целое с московским «Динамо», но перед этим сенсационно доберется до финала Кубка Гагарина. А еще «милиционеры» станут трамплином для другого тренера по имени Олега — Знарка. Так что же общего у «Лады» и ХК МВД? Что там, что там значительную часть состава занимали так называемые «сбитые летчики». Игроки, от которых в прежних клубах отказались, а СМИ и болельщики успели отправить в утиль.

В составе «Лады» таких игроков немало. Сергей Шумаков приехал в Тольятти после крайне неудачного прошлого сезона, когда он разочаровал не только минчан, но и болельщиков родного «Трактора». Нельзя сказать, что Шумаков уже вышел на былой топовый уровень, ему в этом отчасти помешала травма. Но вернувшись из лазарета в середине октября, техничный форвард уже забросил две шайбы. Лучший сезон за последние несколько лет проводит Дмитрий Кугрышев, а Михаил Фисенко хоть и не блещет результативностью, органично вписался в роль лидера и капитана.

Точечное попадание в легионеров. Теперь это редкость в КХЛ

С нынешнего сезона КХЛ менеджерам стало еще сложнее, чем раньше, попадать в точку с легионерами. Во-первых, из-за сокращения лимита стало меньше шансов на ошибку. Все просчеты буквально как на ладони. Во-вторых, банально стало меньше выбора. Едут в Россию в основном североамериканцы, причем не игроки НХЛ, а ахаэловцы. Даже лучшие снайперы и бомбардиры этой лиги, как показывает пример форварда «Сибири» Энди Андреоффа, испытывают большие проблемы с адаптацией. Огромное разочарование вызывает игра магнитогорских легионеров Люк Джонсон и Жан-Себастьен Ди. На этом фоне тольяттинские легионеры — это настоящая находка.

То, что Трой Джозефс в свой первый же сезон в КХЛ отобрался на Матч Звезд, говорит о многом. Он с первых же матчей произвел фурор в лиге. Настолько, что даже пошли вялые слухи о его возможном переходе в СКА. Так или иначе, это знак качества. Хорош и другой канадец из «Лады» — Скотт Космачук. Вместе они — лучшие бомбардиры волжан. Объединяет их это, что оба уже были адаптированы к европейскому хоккею. Что тот, что другой приехали не из АХЛ, а из других чемпионатов Старого света.

Трой Джозефс

Третий иностранец Милан Росандич пока играет не столько важную роль, но словацкий защитник хорватского происхождения и приехал в расположение команды гораздо позже. Отметим и удачный трансфер Остапа Сафина, который хоть и обладает российским гражданством, но почти всю карьеру провел в Чехии, а его приобретение не выглядело как стопроцентное попадание. Прямо сейчас он забросил за «Ладу» столько же шайб, сколько за «Спарту» в прошлом сезоне.

Сотрудничество СКА не помешало, а помогло. Пока

Главные сомнения о будущем «Лады» были связаны даже не с тем, что состав собирали на ходу и из не самых топовых «деталей». Куда больше смущало то, что за межсезонье по маршруту Санкт-Петербург — Тольятти проследовало десяток хоккеистов. Памятуя о том, чем обернулось для «Сочи» похожее сотрудничество со СКА, довольно легко было прогнозировать последнее место «Лады». В Питере это называли гуманитарной помощью и своего рода компенсацией за драфт расширения, от которого КХЛ на этот раз решила отказаться. Рафик Якубов, в свою очередь, открещивался от штампа «фарм-клуб», хотя то, что новый спортивный директор волжан пришел как раз из системы СКА, как бы намекало на такой статус.

Фарм-клуб «Лада» или на фарм-клуб, а идет она в таблице выше команды, которая еще недавно делилась с тольяттинцами игроками. Конечно, не все хоккеисты, присланные из СКА, стали лидерами на новом месте. Сын тренеров «армейцев» Евгения Корешкова, например, был отправлен еще со сборов. Грязнов вернулся в Питер, а вратарь Богданов поехал в Сочи. Курбатов за «Ладу» провел всего один матч. У Моисеева лишь одна шайба в 20 играх. Попугаев выдал ударный старт, но потом попал в список травмированных. Зато Солянников и Калабушкин стали важными игроками обороны, Алтыбармакян помогает в атаке, а Подъяпольский настолько рьяно начал восстанавливать свое реноме, что стал лучшим вратарем КХЛ в сентябре и попал на Матч Звезд.

Владислав Подъяпольский

Прямо сейчас можно сделать вывод, что сотрудничество со СКА, какой бы характер оно ни носило в действительности, «Ладе» точно не вредит. А во многом и помогает. Без экс- «армейцев» тольяттинцам было бы крайне сложно найти на рынке подходящих игроков уровня КХЛ. Вот только в будущем все может обернуться зависимостью, о которой в Тольятти еще не раз пожалеют. Придет день, и большие боссы из Северной столицы попросят что-то взамен. А руководители «Лады» не смогут им отказать. И чем выше в таблице обитают «автозаводцы», тем больше они на себя обращают внимание Большого брата с берегов Невы.