«Сибирь» в серии буллитов победила «Витязь» в матче КХЛ
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» в серии буллитов обыграла подмосковный «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время встречи в Новосибирске завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). В составе гостей шайбы забросили Александр Яремчук (40-я минута) и Владислав Кара (53). У хозяев отличились Егор Аланов (29) и Тимур Ахияров (58). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победу «Сибири» принес точный бросок Никиты Шашкова.
Защитник «Витязя» Игорь Головков провел 700-й матч в КХЛ.
Новосибирский клуб набрал 27 очков в 24 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 17 очками после 25 игр идет последним, 11-м на Западе. В следующем матче команда Дмитрия Рябыкина 4 ноября примет петербургский СКА, новосибирцы 2 ноября на выезде сыграют против нижнекамского «Нефтехимика».