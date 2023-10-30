«Сибирь» в серии буллитов победила «Витязь» в матче КХЛ

Основное время встречи в Новосибирске завершилось со счетом 2:2 (0:0, 1:1, 1:1). В составе гостей шайбы забросили Александр Яремчук (40-я минута) и Владислав Кара (53). У хозяев отличились Егор Аланов (29) и Тимур Ахияров (58). В овертайме команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победу «Сибири» принес точный бросок Никиты Шашкова.