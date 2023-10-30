Московское «Динамо» обыграло «Сочи» и одержало шестую победу подряд в КХЛ

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков провел 1000-й матч в чемпионатах России, лидером по этому показателю является Данис Зарипов (1 324 игры). Каблуков выступает за «Динамо» с 2022 года, ранее он был игроком московских ЦСКА (2004−2008) и «Спартака» (2009−2010), нижегородского «Торпедо» (2008−2009), подмосковного «Атланта» (2010−2014), петербургского СКА (2014−2020) и омского «Авангарда» (2020−2022). Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: два раза — в составе СКА (2015, 2017) и один раз — в составе «Авангарда» (2021). Вместе со сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане.