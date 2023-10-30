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21:45 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» обыграло «Сочи» и одержало шестую победу подряд в КХЛ

«Динамо» обошло «Спартак» и возглавило Западную конференцию.

Сочи
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Источник: https://vk.com/dynamo_ru

ТАСС, 30 октября. Московское «Динамо» на выезде со счетом 6:1 обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (27-я и 41-я минуты), Павел Кудрявцев (38), Эрик О’Делл (48), Андрей Миронов (55) и Илья Каблуков (58). У «Сочи» отличился Сергей Попов (32).

Нападающий «Динамо» Илья Каблуков провел 1000-й матч в чемпионатах России, лидером по этому показателю является Данис Зарипов (1 324 игры). Каблуков выступает за «Динамо» с 2022 года, ранее он был игроком московских ЦСКА (2004−2008) и «Спартака» (2009−2010), нижегородского «Торпедо» (2008−2009), подмосковного «Атланта» (2010−2014), петербургского СКА (2014−2020) и омского «Авангарда» (2020−2022). Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: два раза — в составе СКА (2015, 2017) и один раз — в составе «Авангарда» (2021). Вместе со сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр в 2018 году в Пхёнчхане.

«Динамо» благодаря победе обошло «Спартак» и возглавило Западную конференцию с 35 очками после 24 игр. «Сочи» — шестой на Западе с 25 очками после 23 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом в Сочи 31 октября.

Сочи
1:6
0:0, 1:2, 0:4
Динамо М
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