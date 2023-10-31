Хоккеисты минского «Динамо» примут «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ХК "Динамо Минск"

Сегодняшний поединок против череповецкой «Северстали» станет для «зубров» единственным домашним между двумя выездными сериями. Из предыдущего гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова вернулись с двумя победами в двух матчах, обыграв «Барыс» (2:1) и «Авангард» (4:3). «Динамо» набирает баллы в четырех играх кряду, благодаря удачному отрезку столичный клуб укрепился в восьмерке лучших команд Западной конференции. На данный момент у «зубров» седьмое место и 25 баллов. Одну из таблиц КХЛ минчане даже возглавляют, являясь лидером лиги по количеству голов в меньшинстве — таких шайб в активе игроков «Динамо» уже семь.

Хоккей КХЛ 2023-2024 Неделя 10, 31.10.2023, 19:10 Динамо Мн - Северсталь -

На непроходной в плей-офф девятой позиции располагается как раз «Северсталь», которая отстает от минчан на три очка. В отличие от «зубров», вторую половину октября «сталевары» провели неудачно: у команды четыре поражения в пяти последних матчах. Цвета «Северстали» в нынешнем сезоне защищают два белорусских хоккеиста: бывший голкипер «Динамо» Константин Шостак, а также нападающий Александр Скоренов, который является лучшим бомбардиром «желто-черных».