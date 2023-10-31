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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» примут «Северсталь» в матче чемпионата КХЛ

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» закрывают второй месяц регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги домашним матчем на «Минск-Арене», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Динамо Минск"

Сегодняшний поединок против череповецкой «Северстали» станет для «зубров» единственным домашним между двумя выездными сериями. Из предыдущего гостевого турне подопечные Дмитрия Квартальнова вернулись с двумя победами в двух матчах, обыграв «Барыс» (2:1) и «Авангард» (4:3). «Динамо» набирает баллы в четырех играх кряду, благодаря удачному отрезку столичный клуб укрепился в восьмерке лучших команд Западной конференции. На данный момент у «зубров» седьмое место и 25 баллов. Одну из таблиц КХЛ минчане даже возглавляют, являясь лидером лиги по количеству голов в меньшинстве — таких шайб в активе игроков «Динамо» уже семь.

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Неделя 10, 31.10.2023, 19:10

Динамо Мн-Северсталь-

На непроходной в плей-офф девятой позиции располагается как раз «Северсталь», которая отстает от минчан на три очка. В отличие от «зубров», вторую половину октября «сталевары» провели неудачно: у команды четыре поражения в пяти последних матчах. Цвета «Северстали» в нынешнем сезоне защищают два белорусских хоккеиста: бывший голкипер «Динамо» Константин Шостак, а также нападающий Александр Скоренов, который является лучшим бомбардиром «желто-черных».

В текущем регулярном чемпионате команды из Минска и Череповца между собой еще не играли, а в минувшем сезоне соперники провели шесть очных встреч: в четырех матчах сильнее были «сталевары», «зубры» праздновали успех дважды. Стартовое вбрасывание в игре «Динамо» и «Северстали» запланировано на 19.10.

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