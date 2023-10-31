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19:30
СКА
Ак Барс
23
19:10
Динамо Мн
Северсталь
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19:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» проиграло «Авангарду» в 100-м матче Ларионова-тренера в КХЛ

«Торпедо» проиграло «Авангарду» в 100-м матче Ларионова в КХЛ в качестве тренера.

Авангард
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» уступило на выезде омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ, который стал 100-м для главного тренера автозаводцев Игоря Ларионова в его карьере в лиге.

Встреча, прошедшая в Омске во вторник, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Рид Буше (14-я минута), Райан Спунер (27) и Дамир Шарипзянов (55). У гостей отличились Кирилл Воронин (6) и Михаил Орлов (46). Форвард омского клуба Иван Игумнов провел 400-й матч в КХЛ.

В концовке первого периода на стадионе «Авангарда» погас свет. Матч был приостановлен менее чем на минуту.

«Авангард» набрал 29 очков в 24 матчах и идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Торпедо» (32 очка, 25 игр) занимает третью строчку на Западе.

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Авангард
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Торпедо
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