Натуральный хет-трик Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»

На седьмой минуте второго периода Иван Дроздов с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо открыл счёт в игре. Спустя полторы минуты Иван Мищенко с передач Яна Дрозга и Якова Рылова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Саша Хмелевски с передач Данила Башкирова и Артёма Пименова вновь вывел уфимский клуб вперёд. За девять секунд до конца периода Хмелевски с передачи Джоша Ливо оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота гостей.