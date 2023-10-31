Натуральный хет-трик Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»
В Уфе завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур».
В Уфе завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур».
Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
На седьмой минуте второго периода Иван Дроздов с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо открыл счёт в игре. Спустя полторы минуты Иван Мищенко с передач Яна Дрозга и Якова Рылова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Саша Хмелевски с передач Данила Башкирова и Артёма Пименова вновь вывел уфимский клуб вперёд. За девять секунд до конца периода Хмелевски с передачи Джоша Ливо оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота гостей.
На пятой минуте третьего периода американский нападающий уфимцев с передач Джоша Ливо и Михаила Науменкова оформил хет-трик.