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СКА
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19:10
Динамо Мн
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20:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Натуральный хет-трик Хмелевски помог «Салавату Юлаеву» победить дома «Амур»

В Уфе завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур».

Салават Юлаев
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Источник: ХК "Салават Юлаев"

Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На седьмой минуте второго периода Иван Дроздов с передач Динара Хафизуллина и Джоша Ливо открыл счёт в игре. Спустя полторы минуты Иван Мищенко с передач Яна Дрозга и Якова Рылова восстановил равенство в счёте. На 16-й минуте периода Саша Хмелевски с передач Данила Башкирова и Артёма Пименова вновь вывел уфимский клуб вперёд. За девять секунд до конца периода Хмелевски с передачи Джоша Ливо оформил дубль, забросив третью шайбу в ворота гостей.

На пятой минуте третьего периода американский нападающий уфимцев с передач Джоша Ливо и Михаила Науменкова оформил хет-трик.

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Салават Юлаев
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Амур
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