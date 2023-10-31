«Автомобилист» всухую дома обыграл «Куньлунь», Галкин отразил 20 бросков

В начале второй двадцатиминутки Степан Хрипунов с передач Данила Романцева и Никиты Трямкина открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Алексей Макеев с передач Брукса Мэйсека и Максима Осипова удвоил преимущество подопечных Николая Заварухина.