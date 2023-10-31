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Динамо М
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19:30
СКА
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23
19:10
Динамо Мн
Северсталь
12
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
30
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Металлург Мг
Барыс
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20:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Автомобилист» всухую дома обыграл «Куньлунь», Галкин отразил 20 бросков

В Екатеринбурге завершился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар».

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Источник: БЕЛТА

Встреча завершилась сухой победой хозяев со счётом 3:0.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Степан Хрипунов с передач Данила Романцева и Никиты Трямкина открыл счёт в игре. На 11-й минуте периода Алексей Макеев с передач Брукса Мэйсека и Максима Осипова удвоил преимущество подопечных Николая Заварухина.

В конце матча Андрей Обидин установил окончательный счёт, забросив в пустые ворота.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с астанинским «Барысом». «Куньлунь Ред Стар» сыграет на своём льду с нижегородским «Торпедо». Обе встречи состоятся 2 ноября.

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Автомобилист
3:0
0:0, 2:0, 1:0
Куньлунь РС
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