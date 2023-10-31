Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо М
25
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
61
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
23
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
12
Хоккей. НХЛ
1.11
Торонто
Лос-Анджелес
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Барыс
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
41
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Торпедо
32
Хоккей. НХЛ
1.11
Ванкувер
Нэшвилл
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
19:30
Сочи
Динамо М
25
19:30
Спартак
Нефтехимик
61
19:30
СКА
Ак Барс
23
19:10
Динамо Мн
Северсталь
12
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
30
17:00
Металлург Мг
Барыс
32
17:00
Салават Юлаев
Амур
41
16:30
Авангард
Торпедо
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» прервал серию из пяти поражений

«Металлург» прервал серию из поражений после назначения Мозякина ассистентом.

Металлург Мг
БарысКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Фотоагентство КХЛ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Макар Хабаров (26-я минута), Егор Коробкин (44) и Алексей Маклюков (55). В составе казахстанского клуба отличился Аркадий Шестаков (12) и Кирилл Савицкий (59).

Этот матч стал первым для «Металлурга» после того, как в тренерский штаб команды в качестве помощника вошел олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин.

«Металлург» прервал серию из пяти поражений и с 34 очками в 27 матчах занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Барыс» (21 очко, 26 игр) идет 11-м.

В следующем матче «Металлург» 4 ноября примет минское «Динамо». Астанинский клуб 2 ноября сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом», который во вторник обыграл дома пекинский «Куньлунь» (2:0).

Читайте также
Металлург Мг
3:2
0:1, 1:0, 2:1
Барыс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучая ложь: украинка отреклась от Ласицкене и переврала ее слова
'Они заслуживают казни'. Легенда ЦСКА и сборной России воюет в зоне СВО
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь