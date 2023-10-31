МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» победил астанинский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Макар Хабаров (26-я минута), Егор Коробкин (44) и Алексей Маклюков (55). В составе казахстанского клуба отличился Аркадий Шестаков (12) и Кирилл Савицкий (59).

Этот матч стал первым для «Металлурга» после того, как в тренерский штаб команды в качестве помощника вошел олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин.

«Металлург» прервал серию из пяти поражений и с 34 очками в 27 матчах занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Барыс» (21 очко, 26 игр) идет 11-м.