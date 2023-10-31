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Нефтехимик
61
19:30
СКА
Ак Барс
23
19:10
Динамо Мн
Северсталь
12
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
30
17:00
Металлург Мг
Барыс
32
17:00
Салават Юлаев
Амур
41
16:30
Авангард
Торпедо
32
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22:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Нефтехимик» в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых.

Спартак
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 6:1 обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 5 176 зрителей.

В составе победителей хет-триком отметился Николай Голдобин (4, 30, 43-я минуты), нападающий второй раз забросил три шайбы за один матч в текущем сезоне. Также у красно-белых отличились Джозеф Кин (11), Максим Цыплаков (38) и Андрей Локтионов (50). У «Нефтехимика» шайбу забросил Андрей Белозеров (37).

Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал три и более шайб в пяти и более матчах, лидером по этому показателю является Найджел Доус (11 игр). После матча с «Нефтехимиком» на счету Голдобина стало 20 шайб в этом сезоне, игрок установил личный снайперский рекорд, ранее лучшим результатом нападающего были 19 шайб в сезоне-2022/23.

Нападающий «Спартака» Павел Порядин провел 400-й матч в КХЛ. Игрок сделал две голевые передачи, которые стали для него 100-й и 101-й в лиге.

«Спартак» обыграл «Нефтехимик» в КХЛ впервые с 1 октября 2021 года, тогда красно-белые победили команду из Нижнекамска со счетом 5:1. После этого команды провели две игры, в которых «Спартак» дважды уступил со счетом 2:3.

«Спартак» после 25 матчей набрал 36 очков, у «Нефтехимика» 25 очков после 24 игр. В следующем матче «Спартак» 2 ноября примет московский ЦСКА, «Нефтехимик» в этот же день дома сыграет с новосибирской «Сибирью».

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Спартак
6:1
2:0, 2:1, 2:0
Нефтехимик
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