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СКА
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23
19:10
Динамо Мн
Северсталь
12
17:00
Автомобилист
Куньлунь РС
30
17:00
Металлург Мг
Барыс
32
17:00
Салават Юлаев
Амур
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22:16 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2.

СКА
Ак БарсКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Ак Барс"

ТАСС, 31 октября. Казанский «Ак Барс» в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 2 ноября, СКА в этот же день примет омский «Авангард».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское «Торпедо», екатеринбургский «Автомобилист» на своем льду победил китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:0), «Металлург» в Магнитогорске переиграл казахстанский «Барыс» (3:2) и прервал серию из пяти поражений подряд. «Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над хабаровским «Амуром» (4:1), череповецкая «Северсталь» на выезде обыграла минское «Динамо» (2:1).

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СКА
2:3
2:1, 0:2, 0:0
Ак Барс
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