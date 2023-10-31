«Ак Барс» обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 31 октября. Казанский «Ак Барс» в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче «Ак Барс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» 2 ноября, СКА в этот же день примет омский «Авангард».