Московское «Динамо» одержало вторую победу за два дня над «Сочи» в гостях

Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На шестой минуте периода Дмитрий Рашевский с передачи Эрика О’Делла открыл счёт в игре. На седьмой минуте Джереми Бракко с передачи Глеба Корягина восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Джордан Уил с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского вывел бело-голубых вперёд.

На восьмой минуте второго периода Марат Хуснутдинов с передач Данилы Галенюка и Матвея Мичкова сделал счёт 2:2. Через две минуты Никита Гусев с передач Эрика О’Делла и Джордана Уила в третий раз вывел гостей вперёд.