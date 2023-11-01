«Русский Макдэвид? Нет, спасибо»: как Голдобин стал главной звездой КХЛ

«У него большой талант, но нет стабильности», — такие комментарии то и дело окружали Николая Голдобина на протяжении последних нескольких лет. Но сегодня из-за его яркой игры вы подобных слов даже и не вспомните. Для этого попросту нет повода.

Так называемое Голдишоу 28-летний форвард стал демонстрировать с первого же официального матча за «Спартак», куда он перешел минувшим летом после логичного и ожидаемого обмена из «Магнитки». Николай принялся от игры к игре набирать очки и делает это до сих пор. Стабильность? Пожалуйста: в 25 матчах чемпионата новичок «красно-белых» отметился 39 результативными действиями, из которых 20 — это голы. Нападающий уже повторил свой личный рекорд по очкам за регулярный сезон и сделал это почти в два раза быстрее, чем в розыгрыше-2021/22, а также впервые за карьеру в КХЛ пробил в отметку в два десятка заброшенных шайб. Еще немного — и будет рекорд по передачам. В рейтинге лучших снайперов лиги в текущем сезоне Николай давно застолбил за собой лидерство, равно как и в гонке бомбардиров. И даже некоторое время был первым среди ассистентов. Мощь.

Объяснение этому явлению, кажется, находится на поверхности. Пообщайтесь с окружением Голдобина, с самим Николаем или же просто посмотрите конкретно на его действия на ледовой площадке (тут даже не надо владеть навыками аналитика), и вы придете к одному и тому же мнению: форвард откровенно кайфует. От «Спартака», от коллектива, от хоккея. Да вообще от всего. Вокруг всего «красно-белого» хоккейного сообщества царит потрясающая атмосфера с позитивной энергетикой. В таких условиях нет необходимости напрягаться по мелочам и нагружать себя психологически. А ведь это в немалой степени мешало Голдобину в полной мере раскрыться в «Металлурге». Да, с одной стороны, Илья Воробьев находил к форварду подход для его внедрения в систему экс-наставника «Магнитки». С другой же, психологического давления вместе с этим было так много, что того удовольствия от игры, которое Николай испытывает сегодня в «Спартаке», в Магнитогорске ему и не хватало.

Равно как и свободы действий. Алексей Жамнов вообще-то очень требовательный тренер, но он понимает, что чересчур сужать рамки действий для своих подопечных нет необходимости. Голдобину дана возможность творить на льду, как художник на холсте. Эта свобода лишь окрыляет звездного нападающего и, повторюсь, доставляет ему огромное удовольствие от лучшего вида спорта с клюшкой и шайбой. Он нашел свою команду, своего тренера, свою родную природу.

Кто-то скажет: «Сейчас все еще идет старт чемпионата, прошло только два месяца». Но это пустые разговоры людей, которые любят принижать достоинства других. В течение всего этого времени Николай приносит пользу команде. Лишь в шести встречах он ушел с площадки без набранных баллов. Вот вам и стабильность. Я, признаться, в начале сезона тоже, грешным делом, отмечал, что в играх с командами категории «топ» результативностью не радует. Но ни в коем случае не искал в этом закономерность, лишь выделял как факт. У Голди на это нашелся весомый ответ, например, в виде трех очков в победном дерби против ЦСКА. Спорить бессмысленно: Коля — зверь.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277406&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Будем честны. Никто ведь перед началом сезона не предполагал, что новый форвард «красно-белых» будет выступать столь успешно, ведь так? Хотя бы по той причине, что не было ясности, каким предстанет перед публикой «Спартак» с новым тренерским штабом и серьезными кадровыми изменениями в составе. И вот уже два месяца мы смотрим матчи чемпионата КХЛ, а только и делаем, что восхищаемся Голдобиным.

Да, не только им. Павлом Порядиным и Иваном Морозовым тоже. Их тройка уже едва ли не всеми хоккейными экспертами признана лучшей во всей лиге, и статистика только подтверждает эти оценки. «Наши бразильцы», — так называют эту банду остальные игроки «Спартака». Неймар, Винисиус, Ришарлисон, отойдите в сторонку, пока можете перекурить, да. Но Голдобин все равно находится на вершине этой пирамиды. Именно Николай прямо сейчас является самым звездным во всех пониманиях этого эпитета игроком КХЛ.

Дело не только в статистике и хет-триках, которые такими темпами станут для форварда завидной регулярностью, но и внимания к нему со стороны общественности. После каждого домашнего матча «Спартака» журналисты, заходя в раздевалку команды, обязательно первым делом идут к Голдобину. Причем вне зависимости от того, как он проявил себя на площадке. Николай, отдадим ему должное, не отказывается от интервью, хотя можно догадаться, что он от этого мог уже устать. Любой бы на его месте устал. Но таков уж удел главной звезды лиги.

Важно, что этот статус Голдобин в полной мере подтверждает и своим настроем. Многие на его месте от объятий славы и хвалебных слов со стороны общественности снизили бы к себе требования. А от любви до ненависти — то есть от комплиментов до критики — один шаг. Сегодня ты король, а завтра, если вдруг перестал феерить, — уже никто. В этом есть различие между просто крутым спортсменом и суперзвездой, профессионалом. Голди относится ко второй, элитной категории.

Во-первых, свое стремление развиваться и поднимать без того высоко задранную планку еще выше он доказывает своей игрой и статистикой. «А мне все мало», — эта песня, которая стала играть после голов Голди, идеально описывает всю ситуацию. Во-вторых, грамотными выводами даже после самых ярких матчей, когда легко впасть в эйфорию. Вот, например, его слова после победы над «Нефтехимиком» (6:1), которую «Спартак» добыл в том числе благодаря хет-трику своей звезды: «Меня радует результат, но я не намерен останавливаться. Наша тройка очень голодная до голов. Приятно, конечно, что люди считают, что я могу дойти до сотни очков за сезон, но этого очень трудно добиться». Он понимает, что способен играть еще лучше, а ведь впереди самый разгар хоккейного сезона. Очень любопытно, что он в итоге принесет.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-16202769&hd=2&id=456277404&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце концов признанием в кругах российской хоккейной общественности уже считаются сравнения того или иного игрока с Коннором Макдэвидом, лучшим хоккеистом мира на сегодняшний день. Эту параллель между звездным канадцем и лидером «Спартака» провели не раз. Не из-за стиля игры, конечно, но как минимум из-за невероятной результативности двух нападающих.

Русский Макдэвид? Не-не, спасибо. Лучше просто Голди! Николай Голдобин нападающий «Спартака»

И правильно, Николай. Оставайся самим собой и продолжай кайфовать. А от твоей игры кайф испытаем и мы.